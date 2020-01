SARONNO / SESTRIERE – Entrano nel vivo le riprese dei corti de “I Pantellas” al Sestriere, a fare gli onori di casa il saronnese Alberto Paleardi, che è consigliere comunale nella località montana e che è stato “ispiratore” del progetto, subito sposato dall’ente per la promozione turistica del Sestriere. “Sono queste le occasioni di promozione del territorio che vanno colte al volo, come purtroppo non succede mai o quasi mai nella mia Saronno, dove si vola sempre molto basso, dove tutti gli eventi sanno di desueto e si ripetono sempre con lo stesso copione. Che mancanza di fantasia e che noia!”

Prosegue Paleardi: “Al Sestriere si è subito colto quel che significa la presenza dei Pantellas e del loro staff. Lo fermano per la strada per gli autografi, sono conosciuti in tv ma soprattutto sul web e da ieri hanno invaso le piste di sci per girare i loro video che poi fanno milioni di visualizzazioni su Youtube. Assieme ai Pantellas, gli spettatori potranno vedere e conoscere Sestriere… questa è promozione del territorio! E non mi si dica che è fuori dalla portata per Saronno, per una questione di costi; perchè so che non è così”. Sulle piste da sci conI Pantellas, l’attrice Roberta Nicosia, la “regina” del cosplay Himorta e Martina Ragozza. Si continuerà a girare sino a domani.

10012020