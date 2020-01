SOLARO – Attimi di apprensione, nel tardo pomeriggio di venerdì, in via Sandro Pertini in pieno centro a Solaro non lontano dal palazzo municipale, dove è stata investita una passante. Solarese di 68 anni, era a piedi quando alle 19.10 c’è stato l’impatto con una vettura, è stata sbalzata a terra e per soccorrerla sono intervenute due automediche, dal Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e dall’ospedale di Garbagnate Milanese, attivate dall’equipaggio dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno, prima a giungere sul posto.

C’era anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, i militari dell’Arma si sono occupati di compiere tutti i rilievi del caso, oltre che di deviare il traffico. Si sta adesso ricostruendo quanto successo, anche per definire le responsabilità. La donna è stata ingine ricoverata all’ospedale di Saronno, ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è in pericolo di vita.

(foto archivio: una automedica in servizio sul territorio)

