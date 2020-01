GERENZANO – “In occasione dell’importante traguardo raggiunto nel 2020, il corpo musicale Santa Cecilia di Gerenzano ha organizzato un anno pieno di eventi, musica e festa per celebrare i primi 100 anni di vita. Invitiamo a questi eventi tutta la popolazione gerenzanese, tutti gli amici musicisti che hanno incrociato il nostro cammino e chiunque voglia unirsi a noi per festeggiare quello che per noi è un punto di arrivo e un nuovo punto di partenza”. Così i responsabili del corpo musicale gerenzanese.

Il primo evento di questo 2020 sarà il concerto della fanfara bersaglieri in congedo “Aurelio Robino” di Legnano il 18 gennaio alle 21 al teatro “San Filippo Neri” di piazza De Gasperi, con ingresso gratuito. Molti gli altri eventi che si concretizzeranno nei prossimi mesi per una annata che si annuncia davvero particolarmente intensa.

(foto archivio: il corpo musicale “Santa Cecilia” di Gerenzano durante un recente spettacolo sul palcoscenico del teatro del paese)

