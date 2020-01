Saronnese mette in fuga un ladro in bicicletta che punta al suo cellulare

Saronnese mette in fuga un ladro in bicicletta che punta al suo...

SARONNO – E’ stata urtata da un ragazzo in bicicletta ma, con un’ottima prontezza si è accorta che le stava anche infilando la mano in tasca. Così l’ha strattonato salvando il cellulare dal furto. Non solo ha allontanato il ladro ma la saronnese ha anche allertato la polizia locale fornendo una descrizione del manolesta nella speranza che possa essere identificato.

E’ la disavventura capitata ad una saronnese nel pomeriggio di ieri in corso Italia. Per non lasciare nulla al caso la vittima di questo tentativo di furto ha anche scritto un post sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se…” per allertare i saronnesi.

Un episodio che ha suscitato molta amarezza nella vittima che malgrado la pronta ed efficace reazione si è lamentate per l’impossibilità di godersi una passeggiata in centro con tranquillità. La saronnese ha spiegato di aver fornito agli agenti anche una sommaria descrizione del manolesta che sarebbe di nazionalità nordafricana in modo da aiutarne l’identificazione.

(foto archivio)