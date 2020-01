Smog, Airoldi: “A Milano contributi per i comportamenti virtuosi. Perchè a Saronno no?”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi

Respiriamo aria fortemente inquinata nelle nostre città. E mettiamo continuamente a rischio la nostra salute, soprattutto quella dei più piccoli e degli anziani.

Sappiamo che il traffico che congestiona le nostre strade contribuisce pesantemente a creare questa situazione. Ma non è l’unica causa: il riscaldamento domestico non è da meno.

Sappiamo anche che una buona amministrazione non deve solo vietare, punire e sanzionare, ma anche premiare i comportamenti virtuosi. Quelli da incoraggiare. Deve saper incentivare.

Il comune di Milano ha promosso un piano di incentivi che prevede: contributo del 15% sul totale della spesa sostenuta per sostituzione di impianti di riscaldamento a gasolio di appartamenti e villette; contributo del 15% delle spese sostenute dai cittadini per opere di isolamento termico degli edifici privati come, ad esempio, l’installazione di doppie vetrate, la realizzazione del cappotto termico; contributo del 20% delle spese sostenute per la realizzazione di tetti verdi, (sfruttando, in questo caso, il potere isolante della terra).

Quindi non solo eliminazione degli impianti più inquinanti, ma miglioramento della classe energetica delle abitazioni, che in questo modo aumentano anche il loro valore. In più sono tutti contributi aggiuntivi alle detrazioni fiscali previste dalla finanziaria approvata dal Governo.

Perché a Saronno no?

