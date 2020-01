CARONNO PERTUSELLA – La Rheavendors Caronno si potenzia… con una conferma: anche per la stagione 2020, ancora in serie A1, la fortissima Yurubi Alicart vestirà infatti la maglia del club caronnese che fa base al centro sportivo di via Rossetti.

Per la Rhea, la conferma di una giocatrice che nelle ultime due stagione a Caronno ha fatto davvero la differenza: interbase, è anche temibilissima in attacco, e tutti gli appassionati alle partite non vedono l’ora di godersi i suoi micidiali fuoricampo. “Storica” giocatrice della Nazionale del Venezuela, Alicart l’anno scorso aveva deciso di ritirarsi della rappresentativa del suo Paese, per fare largo alle giovani; ma evidentemente si è fatta convincere dai dirigenti caronnesi per tornare a vestire la maglia della Rhea anche nell’annata che inizia a fine marzo. A Caronno si ricompone dunque il duo che due anni fa aveva fatto “faville”, dopo l’annunciato ritorno anche della lanciatrice di Puerto Rico, Karla Claudio.

(foto: la giocatrice venezuelana della Rhea, Yurubi Alicart)

