SARONNO – 1, 1′, Prima classe, anche in inglese First class; poi ancora 1, poi ancora altre tre volte, 1, 1′ classe Trenord, 1′ class Trenord. E’ scritto per otto volte in tutto, all’ingresso del vagone. Su quel treno non si può proprio sbagliare. E’ questa la foto che sta “spopolando” sui social network. In giorni di discussioni fra i pendolari ed anche polemiche in sede politica per la decisione di Regione Lombardia di confermare la concessione a Trenord del servizio pubblico regionale ferroviario, malgrado i disservizi denunciati dall’utenza; c’è spazio anche per l’ironia, anche pungente come in questo caso.

La foto, dell’interno di una carrozza letteralmente tappezzata di scritte che indicano trattarsi della “prima classe”, è stata in queste ore rilanciata anche dal Comitato viaggiatori del Nodo di Saronno, che tante volte ha denunciato le problematiche del trasporto ferroviario, con treni negli orari di punta affollatissimi. E con utenti che si trovano a viaggiare in piedi, anche in prima classe.

(la foto che circola sui social network, suscitando tantissimi commenti da parte degli utenti di Trenord)

10012020