SARONNO – “Le auto sfrecciano, fate qualcosa prima che qualcuno venga investito”: questo l’appello di alcuni residenti nella zona di via Avogadro al quartiere Matteotti di Saronno. La strada è il lungo rettilineo parallelo a via Amendola, “porta di ingresso” al rione, periferico ma decisamente popoloso.

Il problema è quindi quello relativo alle auto che passano veloci, non ci sono ostacoli, è appunto un rettilineo, e tutto ciò porta a pigiare sull’accelleratore, la richiesta rivolta al Comune è che si corra ai ripari, magari posizionando un paio di dossi oppure mettendo della migliore segnaletica, e qualche striscia pedonale in più. Anche perchè, pur presenti i marciapiedi, attraversare non appare sempre del tutto sicuro, visto che per vedere se arriva qualcuno in molti casi bisogna sporgersi tra le auto posteggiate, che limitano la visibilità.

(foto: una veduta del quartiere Matteotti, nei pressi di via Amendola, con una pattuglia della polizia locale sul posto)

10012020