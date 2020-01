Volley femminile, Salus Gerenzano lanciatissima in Terza divisione

GERENZANO – Chiusa in bellezza l’andata con una vittoria in trasferta contro Caronno, un netto 3-0, dopo la pausa natalizia le ragazze della formazione femminile di Terza divisione della Salus Gerenzano sono pronte alla ripresa delle “ostilità” con l’obiettivo di togliersi subito delle soddisfazioni, anche in questo avvio di 2020. Ecco la classifica aggiornata (prime posizioni): Dario Favaro Rovate 15 punti, Pallavolo Tradate 13, Salus Gerenzano 10, Volley Network’s Simec e Union Oratori Castellanza 9, Pallavolo Ternate Bianca 8, Gorla Volley Gialla Gobbo Allestimenti 7.

La Salus, società gerenzanese che fa base al palazzetto dello sport di via Inglesina, è ormai una realtà consolidata nel mondo del volley locale, e punto di riferimento anche per tante giovani e giovanissime della zona che vogliono praticare questa disciplina. Trovano un ambiente moderno, sano ed entusiasta, e tecnici preparati.

(foto di gruppo per la formazione femminile della Salus Gerenzano che prende parte al campionato di Terza divisione; l’immagine fa riferimento alla trasferta a Caronno)

10012020