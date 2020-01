SARONNO-CARONNO PERTUSELLA – Le vacanze sono finite, sabato 11 gennaio le due formazioni varesine tornano a fare sul serio. Dopo aver sfruttato la pausa natalizia per ritrovare energie e riordinare idee, la Pallavolo Saronno e la Rossella ETS Caronno Pertusella si lanciano sull’11ª giornata con la speranza di cominciare il 2020 nel miglior dei modi.

I ragazzi di Gigi Leidi devono riscattare la sconfitta nell’ultima dell’anno contro Sant’Anna che ha rovinato le vacanze. Per farlo, proveranno a fare proprio il fattore campo contro Novi Ligure, formazione che con 18 punti e 6º posto in classifica naviga in acque tranquille. La partita – fischio d’inizio ore 18:45 – sarà trasmessa in diretta dal PalaDozio sulla pagina Facebook della Pallavolo Saronno.

Trasferta a Lodi contro il Caseificio Croce per i gialloblù di Caronno Pertusella, che a differenza dei vicini di casa hanno ancora una volta dimostrato tutte le qualità in occasione del derby varesino dominato contro lo Yaka Volley di Malnate. Una sfida alla portata per i ragazzi di Lualdi, terzi in graduatoria e più che mai lanciati verso i piani alti della classifica.