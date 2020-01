GERENZANO – Anziano ciclista investito in via Risorgimento, una “traversa” della trafficata ex statale Varesina: l’incidente stradale si è verificato sabato mattina alle 11.30. Sul posto sono accorse una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa di Saronno. L’uomo, un 81enne abitante nelle vicinanze, era dunque in bicicletta quando è stato urtato da una vettura di passaggio, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra. I soccorsi sono stati quindi immediati, ha riportato varie contusioni ma non è apparso in pericolo di vita. Gli agenti della vigilanza urbana hanno avviato accertamenti per stabilire la precisa dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità anche ai fini assicurativi.

Nel corso della notte si sono invece verificati due incidenti, un tamponamento alla periferia di Solaro ed una caduta dalla motocicletta a Saronno; complessivamente cinque persone sono rimaste contuse ed hanno avuto necessità di cure mediche.

(foto: ambulanza e polizia locale impegnate sul territorio per un incidente stradale)

