SARONNO – Max Politi fa il vuoto e la Imo Robur Saronno passa sulla Virtus Cermenate 93-66. E anche l’ultima giornata d’andata è andata, per i saronnesi ai vertici della classifica del campionato di basket maschile di C Gold. “Da settimana prossima sotto con il ritorno – rilevano i dirigenti roburini – Comunque questa è una vittoria da sei punti, i due sulla Virtus… ed i quattro in faccia al povero Giacomo Mariani finito in ospedale per una lacerazione al mento su contatto a centro area. A lui i migliori auguri di un pronto recupero”. Era la quattordicesima giornata.

Migliori marcatori dunque Politi per i locali (24, e 12 rimbalzi) e Banfi per gli ospiti (16 punti) con Saronno a prendere il largo nella seconda metà della gara, dopo un avvio più equilibrato. Domenica pomeriggio gioca anche Rovello: si inizia alle 18, in trasferta, contro Nerviano.

(foto: la formazione della Imo Robur Saronno per la stagione agonistica 2019-2020)

11012020