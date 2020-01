GALLARATE / SARONNO – Azalee-Biellese, ultima partita del girone di andata, domenica al “Maino” di via Pegoraro 1 a Gallarate, fischi d’inizio alle 14.30. La Biellese si può definire la vera sorpresa del campionato, da neopromossa si è subito imposta stabilendosi nelle prime posizioni della classifica, attualmente al terzo posto a pari punti con le Azalee, si prospetta una gara molto combattuta, entrambe le formazioni non intendono lasciare punti per rimanere in scia della capolista. E’ la tredicesima giornata, ed è appunto l’ultima gara del girone di andata. Arbitro designato per l’incontro è Federico Tassano di Chiavari, assistenti saranno Marco Nappo di Milano e Francesca Pia Algieri della sezione Aia di Milano.

Questa la classifica della serie C: Acf Como 30 punti, Real Meda 27, Biellese e Azalee 26, Torino 25, Speranza Agrate 24, Campomorone 22, Pinerolo 21, Canelli 16, Juventus 9, Voluntas Osio 8, Alessandria 7, Academy Parma e Caprera 1.

(foto: una giocatrice delle Azalee, formazione condivisa fra Gallarate e Saronno, in azione di gioco)

11012020