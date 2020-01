Ciak si gira: a Ceriano il set per il ragazzo di campagna Renato Pozzetto

Ciak si gira: a Ceriano il set per il ragazzo di campagna...

CERIANO LAGHETTO – Set allestito alla stazione Ceriano Groane per le riprese pubblicitarie di una riedizione,con la partecipazione di Renato Pozzetto, della celebre scena del passaggio del treno del film “Il ragazzo di campagna”.

Alla stazione alle porte del paese fin dalle 7 si è visto un gran via vai di tecnici e addetti alla sicurezza. Già alle 8 era sul posto il treno Caravaggio di Trenord presente al binario 1 a disposizione per riprese pubblicitarie della campagna “Il treno è sempre il treno”.

Per la mattinata il binario pari fra Saronno e lo scalo cerianese sarà chiuso, perchè per esigenze di ripresa, il convoglio dovrà transitare più volte dalla stazione. Per questo motivo, si annuncia la cancellazione di 5 corse, con autobus sostitutivi, ogni ora, nelle due direzioni.

Malgrado il freddo non è mancato qualche curioso a vedere la troupe e nella speranza di incrociare Renato Pozzetto.

(per le foto di ringrazia un nostro lettore)

