SARONNO – “Un tè al museo”: sabato 18 gennaio al Museo della ceramica “Gianetti” di via Carcano si terrà una degustazione di tè all’interno della collezione di ceramiche settecentesche. “Durante la degustazione sarete accompagnati dalla conservatrice alla scoperta degli usi e costumi delle tazze da tè presenti nella collezione. I tè che assaggerete saranno di tre tipologie e vi verranno illustrate le proprietà di ciascuno – spiegano i responsabili museali – Vi aspettiamo alle 17 non dimenticate di portare la vostra tazza da tè preferita!”

Evento organizzato in collaborazione con Speziando, costo di partecipazione 5 euro. Prenotazione non necessaria, ma gradita, contattando l’indirizzo email didattica@museogianetti.it; telefono 029602383.

Il Museo “Giuseppe Gianetti”, inaugurato nel 1994, e la sua collezione di pregiate ceramiche settecentesche e contemporanee, si trova all’interno di una villa del 1936 che è stata l’abitazione delle sorelle di Nina Biffi, la moglie di Giuseppe Gianetti, Virginia e Carla. Della villa d’epoca si conservano inalterati i pavimenti, i parquet, i marmi, le scalinate, i serramenti, gli arredi, i quadri, gli specchi, i lampadari di Murano, i bagni con la relativa rubinetteria e perfino gli interruttori della luce. Il museo è stato concepito non solo come luogo di memoria e raccolta, ma come occasione per creare un movimento di espressione-creazione e documentazione-ricerca nell’ambito delle arti visive, plastiche e decorative.

(foto: una sala del museo della ceramica di Saronno)

11012020