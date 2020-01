Eccolo! Renato Pozzetto in stazione a Ceriano

CERIANO LAGHETTO – Alla fine è arrivato, il protagonista della giornata a Ceriano, Renato Pozzetto, pronto a interpretare ancora una volta il ragazzo di campagna come nel famosissimo e iconico film degli anni ’80.

Il set è allestito alla stazione Ceriano-Solaro sulla tratta Saronno-Seregno per delle riprese pubblicitarie con una riedizione della celebre scena del passaggio del treno. Oltre a Pozzetto il protagonista sarà il treno Caravaggio.

Per la mattinata il binario pari fra Saronno e lo scalo cerianese sarà chiuso, perchè per esigenze di ripresa, il convoglio dovrà transitare più volte dalla stazione. Per questo motivo, si annuncia la cancellazione di 5 corse, con autobus sostitutivi, ogni ora, nelle due direzioni.

Ovviamente la notizia e la passione dei fan per l’attore ed il personaggio ha portato sul posto qualche curioso. Il set è blindato ma l’occasione di vedere un idolo di infanzia non manca. E dunque taaaaaac… si gira.

(Foto dei nostri lettori)

11012020