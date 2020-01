SOLARO / CESATE – Appena fuori Solaro, alla periferia di Cesate a Fabbrica di Pedavena è ormai diventato uno dei locali più conosciuti della zona, ed anche esteticamente tra i più belli, con un ampio uso del legno. Ci vanno in tanti per sorseggiare l’ottima birra, ed ora i gestori sono alla ricerca di personale da aggiungere allo staff: in particolare, si assumono pizzaioli, cuochi ed anche personale di sala. Una occasione per chi è in cerca di impiego. E’ possibile sin d’ora inviare il proprio curriculum all’indirizzo email fabbricadipedavanacesate@gmail.com. La Fabbrica di Pedavena di Cesate si trova in via Quattordicesima strada 5.

Dal birrificio alla birreria. Le centenarie birre Pedavena, ma anche pizza, hamburger, carne e piatti gourmet in un locale moderno, circondato dal Parco delle Groane a Cesate. La Pedavena è la storica birreria dell’omonima località della provincia di Belluno.

(foto: una immagine della bella struttura sorta fra Solaro e Cesate)

11012020