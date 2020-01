Persona scomparsa a Solaro, si cerca Antonio Bruno

SOLARO – Si chiama Antonio Bruno e non si hanno più sue tracce dalla mattinata di ieri, venerdì 10 gennaio. L’uomo, 61 anni, capelli brizzolati, alto un metro e ottanta, è scomparso da Solaro a bordo della sua auto, una Peugeot 208 di colore azzurro dotata di portapacchi e targata CT230FY. Al momento della scomparsa indossava jeans neri, una felpa beige con cerniera e una giacca grigio scura. L’uomo è uscito di casa attorno alle dieci per alcune commissioni, come una giornata qualsiasi, come chissà quante altre volte, e non ha più fatto ritorno. Ha con sé il cellulare ma risulta spento e non localizzabile. Chiunque dovesse vederlo, averlo notato in qualche spostamento o averne semplici notizie, può contattare Stefania Bruno al 3408326959 o Sara Noto al 3466370889. Il tam tam sui social ha portato tantissime condivisioni ma ancora non è bastato. La famiglia ha già avvisato i carabinieri e contattato gli ospedali della zona senza esito.

11012020