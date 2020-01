SARONNO – Tanta curiosità in città per il cantiere aperto nelle ultime ore in piazza Unità d’Italia per “aprire” la recinzione del parco De Rocchi in piazza Unità d’Italia.

L’opera è finanziata da un benefattore saronnese che ha messo a disposizione del Comune 20 mila euro per fare in modo che “il parco dei frati (come viene familiarmente chiamato dai saronnesi) sia visibile anche da chi passa a piedi o in auto dalla piazza”. Insomma il saronnese ha proposto di realizzare “dei varchi” in diversi punti della recinzione.

L’idea, è stata subito condivisa dall’Amministrazione e la Soprintendenza ha dato il necessario nulla osta. “I vantaggi saranno diversi – ha spiegato il vicesindaco Pier Angela Vanzulli che ha presentato l’intervento in consiglio comunale – sicuramente quello di migliorare l’estetica di un angolo davvero centrale di Saronno ma anche quello di “invitare” i passanti ad entrare per godersi una pausa nel verde e soprattutto migliorare la sicurezza dell’area verde”.