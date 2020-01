SOLARO – E’ stato ritrovato nel Varesotto l’uomo, un 63enne di Solaro, del quale la famiglia aveva ieri segnalato la scomparsa. Anche grazie al tam tam sui social network, Antonio Bruno è stato ritrovato nella serata di sabato a Busto Garolfo, in buona salute. Di lui si non si avevano notizie dalla mattinata di ieri, venerdì 10 gennaio. Si era allontanato da Solaro a bordo della sua auto, una Peugeot 208: uscito di casa attorno alle 10 per alcune commissioni, come una giornata qualsiasi, non vi ha fatto più ritorno ed a complicare le ricerche la circostanza che il suo telefono cellulare risultasse spento e non “tracciabile”.

A dare notizia del ritrovamento del solarese e quindi del lieto fine della vicenda è stata la nipote, tramite i social network, “la forza dei social è davvero grande, grazie a tutti! Un grazie di cuore alle forze dell’ordine, alla protezione civile e a tutti quanti hanno collaborato nelle ricerche”.

