SARONNO – E’ stata sicuramente una bravata quella messa a segno ieri pomeriggio poco dopo le 17,30 nei pressi dell’oratorio di via Legnani. Ignoti, probabilmente ragazzini annoiati, hanno prelevato la paglia dal presepe e le hanno dato fuoco in due punti diversi nella zona del campo da basket dell’oratorio e nel piccolo spiazzo tra via Legnani e via Pellico.

Le fiamme comunque limitate alla paglia e di lieve portata sono state notate da alcuni passanti che hanno chiamato i vigili del fuoco mentre alcuni commercianti e responsabili dell’oratorio si sono adoperati per spegnerlo. Non a caso quando la squadra dei vigili del fuoco è arriva sul posto hanno trovato solo paglia bruciata.

L’accaduto è stato ricostruito velocemente così come sono stati eliminati i resti della paglia bruciata. E’ evidente che si tratti di una bravata ad opera di ragazzi che potrebbero essere stati ripresi dalle immagini della videosorveglianza cittadina. Fortunatamente non ci sono stati danni al di là della paglia rubata.

(per la foto si ringrazia il nostro lettore)