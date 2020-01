SARONNO – Birilli, palline, percorsi e lanci ai barattoli sono i giochi di una volta che hanno letteralmente conquistato i bimbi saronnesi oggi pomeriggio all’apertura della festa di Sant’Antonio.



Centinaia di famiglie a partire dalle 15 sono arrivati nel parco degli Alpini accolti dai volontari del borgo contadino che hanno spiegato ai bimbi i giochi di una volta. I più preparati si sono dati di scheda e si sono sfidati a chi conquistava il punteggio più alto. Un assoluto successo tanto che già alle 16 erano finite le schede di partecipazione mentre il mago delle bolle conquistava con le sue magie grandi e piccoli. Alle 17 la premiazione dei bimbi più talentuosi nei giochi di una volta in attesa del corteo dei carretti delle professioni e delle biciclette in programma per le 1730.

Preso d’assalto anche il mercatino ma soprattutto il borgo contadino con gli istan gastronomici e la ricostruzione degli ambienti delle case contadine e delle stalle.