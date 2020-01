SARONNO – Ci siamo è partito il grande evento della città di Saronno organizzato dal comitato Gruppo storico Sant’Antoni da Saronn con la parrocchia delle Sacra Famiglia. Anche quest’anno i volontari hanno fatto le cose in grande coinvolgendo molti saronnesi e realtà del territorio.

Ma qual è il programma di oggi? Si parte alle 9,30 con l’animazione del “Borgo contadino”, alle 14,30 si aprirà “La via dei giochi antichi” un percorso a premi con giochi di abilità riservato ai bimbi suddivisi per fasce d’età. Alle 16 il mago delle bolle uno spettacolo per grandi e piccoli al parco degli alpini seguito alle 17,30 dalla sfilata, illuminata dalle torce, delle biciclette e dei carretti degli ambulanti di un tempo. Alle 18,30 per la prima volta si accenderà la nuova e suggestiva illuminazione del borgo. Alle 21 gran finale con lo spettacolo pirotecnico che sarà visibile dall’oratorio. Confermata la componente gastronomica con l’osteria del borgo che preparerà trippa alla lombarda, panini con la salamella e vin brulè caldo a partire dalle 12 e dalle 19.

(foto: alcune immagini dei preparativi)