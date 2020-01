Saronno e Solaro, due incidenti stradali nella notte

SARONNO / SOLARO – E’ di cinque feriti il bilancio complessivo dei due incidenti avvenuti nella notte fra venerdì e sabato a Saronno e Solaro. Il primo episodio in quest’ultima località: alle 22.15 nella periferica via delle Vigne nelle scontro fra due autovetture sono rimasti contusi un uomo di 52 anni, e due ragazze, di 26 e 24 anni. Sul posto sono arrivate due ambulanze, della Croce d’Argento di Limbiate e della Croce rossa di Misinto, i cui equipaggi si sono presi cura delle persone ferite, che sono state trasferite all’ospedale di Garbagnate Milanese. Per loro, comunque, niente di grave. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho, per i rilievi.

A Saronno alle 23.55 una ambulanza del Sos Uboldo, con una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia, è intervenuta in via Varese alla rotonda all’altezza dell’incrocio con via Legnanino per soccorrere due giovani, di 17 er 15 anni, caduti dalla moto. Non hanno riportato gravi lesioni e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

11012020