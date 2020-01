UBOLDO – Appuntamento domenica a Uboldo con il campionato nazionale di ciclocross: la regia dell’evento è della Asd Helios e si tiene al centro sportivo di via Manzoni. Il ritrovo è previsto alle 8 per l’iscrizione dei partecipanti, dalle 10 iniziano le gare. Si tratta di una competizione riservata ai tesserati Acsi ciclismo; e per questa competizione non è consentito l’uso di mountain bike.

A seguire le premiazioni di rito: durante la giornata sarà garantito anche un servizio bar e ristorativo e per gli atleti si annuncia un “pasta party” finale. Nel tardo pomeriggio odierno, dalle 19, si terrà la presentazione ufficiale dalla manifestazione alla Casa dei talenti in piazza Conciliazione, e sarà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti. E’ annunciata la partecipazione dei rappresentanti dell’Amministrazione civica uboldese e di associazioni locali, oltre che di appassionati e tifosi di questa disciplina sportiva.

(nella foto: un appassionato di ciclocross in azione durante una gara)

