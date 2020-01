Accoglienza di Dio è il tema del presepe delle suore di via Cavour

SARONNO – E’ capitato che molti, saronnesi e non, passeggiando in via Cavour durante il periodo natalizio si affacciassero a guardare oltre il portone del convento delle suore della “Famiglia del Sacro Cuore di Gesù”. A destare l’attenzione un presepe diverso, presente un’unica statuina del bambinello, un evangeliario aperto sul vangelo di Giovanni, del pane in una bisaccia, una lanterna, il tutto incorniciato da un cartone messo a creare una capanna.

La suggestiva realizzazione ci viene spiegata direttamente da suor Luisa, la superiora delle “suore di via Cavour” come vengono affettivamente chiamate in versione saronnese:

“La nostra comunità per questo Natale ha voluto riflettere sul vangelo di Giovanni “e venne ad abitare in mezzo a noi”. Abbiamo così realizzato diversi presepi in alcuni luoghi dove viviamo: la cappella, la sala da pranzo, l’accoglienza e… la strada! In ciascuna composizione c’è questo messaggio “Dio sceglie di abitare con noi!”.

In particolare all’ingresso del convento dalla via Cavour siamo sulla strada, luogo di apertura alla città.

Così abbiamo pensato di rendere la capanna con un cartone, quasi ad indicare la temporaneità, e oltre al Gesù Bambino ci sono la Parola e il Pane: questi due simboli sono un modo dell’abitare di Dio tra noi che ci dona la sua vita nell’Eucaristia e ci accompagna con le sue Parole.

È un invito alla riflessione a chi passa oltre che un augurio per l’incontro con Gesù“.

12012020