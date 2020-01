SARONNO – Come annunciato Centopercento animalisti e Fronte animalista si sono presentati alla rievocazione storica di Sant’Antonio. Sono arrivati poco prima delle 15 in via San Giuseppe e si sono posizionati dietro le transenne circondati da carabinieri e polizia di stato.

La loro presenza non è passata inosservata: cori contro la presenza di animali, contro il pubblico “che assiste a certi spettacoli” e contro il sindaco Alessandro Fagioli si sono susseguiti per tutta la durata della sfilata. Gli animalisti hanno più volte ribadito i complimenti alla kermesse sottolineando però che “continueremo ad essere presenti fino a quando si continueranno ad usare gli animali in modo medievale”.

Non sono mancati gli attimi di tensione soprattutto al passaggio dei carri, dei cavalli e degli altri animali del corteo. Per tre volte gli animalisti hanno superato le transenne subito fermati da uomini della polizia di stato e carabinieri. Non sono mancati scambi di battute e qualche tensione con il pubblico.

Contestatissimo il discorso del primo cittadino Alessandro Fagioli soprattutto nei punti in cui ha rimarcato l’importanza della presenza degli animali nel corteo “che comunque sono ben curati” e in cui provocatoriamente ha concluso invitando tutti a mangiare “un panino col salame”