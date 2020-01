SARONNO – Davide Corti, è fatta: il Fbc Saronno potrà schierarlo già domenica nella prima del girone di ritorno, contro la matricola Montesolaro. Corti, difensore centrale d’esperienza, da qualche tempo si allenava con i biancocelesti: logica la proposta di restare, per “coprire” il buco creatosi con l’infortunio di Tamai, nel suo stesso ruolo. E nelle scorse ore è arrivato il benestare del giocatore, che entra dunque ora ufficialmente nella rosa del Saronno. I tifosi lo avevano giòà visto all’opera nell’amichevole vinta domenica scorsa contro l’Ardor Bollate (5-1). Aveva già vestito la maglia saronnese anni fa.

Corti vanta trascorsi in varie società della zona, come il Fenegrò in Eccellenza. La stagione del Fbc Saronno riparte dunque domenica pomeriggio, allo stadio di via Biffi, contro il Montesolaro, inizio alle 14.30. Classifica: Lentatese 35 punti, Rovellasca e Bovisio 33, Guanzatese e Fbc Saronno 29, Tavernola 24, Menaggio e Ceriano 19, Esperia Lomazzo e Portichetto 18, Salus Turate 17, Ardita 14, Montesolaro 12, Faloppiese 11, Hf Calcio 10, Real 6.

