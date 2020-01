LAINATE- Il girone di ritorno per l’Amor Sportiva si apre nel migliore dei modi con la vittoria per 2 a 3 sul campo del Lainate che gli permette di scavalcarla in classifica posizionandosi al sesto posto.

Nel primo tempo la squadra ospite si fa vedere dalle parti di Martini già al 6′ minuto con un bel tiro da calcio di punizione di Galli che però viene respinto dal portiere dell’Oratorio Lainate. All’8′ minuto episodio dubbio nell’area della squadra di casa con Martelli che cade e tocca il pallone con la mano, ma l’arbitro fa proseguire il gioco. Nonostante il dominio dell’Amor Sportiva nei primi minuti di gioco è il Lainate che passa in vantaggio al 12′ con un’azione costruita molto bene e che si conclude con il tiro di Pandini che si infila nell’angolino basso, La reazione della squadra di Galimberti è immediata e si concretizza al 14′ con Corsaro che recupera palla e serve G.Busnelli libero in area che non deve far altro che appoggiare il pallone in rete e riportare il match sul pari. Pericolosa l’Amor ancora su calcio piazzato al 22′ con una bellissima conclusione di Gariboldi, ma Martini si supera e devia il pallone. Il vantaggio della squadra di Galimberti però non tarda ad arrivare e si concretizza dopo un bellissimo schema da corner che con una serie di movimenti porta D.Banfi a concludere senza marcatore e portare il match sull’1 a 2. Al 31′ si fa vedere anche l’Oratorio Lainate che però non sfrutta un momento di defaillance della difesa ospite, l’azione si conclude con il tiro di Rossi e la parata di Chiti che spedisce la palla in calcio d’angolo.

Nel secondo tempo la prima occasione arriva al 55′ ed è per la squadra di casa con un il tiro di Franco che supera il portiere, ma non M.Busnelli che salva il risultato. Al 64′ l’Amor si porta sul doppio vantaggio con Corsaro che scatta sul filo del fuorigioco e insacca. L’Oratorio Lainate però non demorde e trova un’occasione per accorciare le distanze ad un minuto dal 90′ con una serie di rimpalli che favorisce Scaratti che calcia, ma Chiti è bravissimo a respingere e tenere il risultato ancorato sull’1 a 3. Al 90′ arriva il goal del 2 a 3 con Case che in mischia riesce a spingere la palla in rete, ma la partita finisce e l’Amor Sportiva porta a casa i tre punti.

Oratorio Lainate Ragazzi-Amor Sportiva 2-3

ORATORIO LAINATE RAGAZZI: Martini, Giussani, Pasini, Martelli, Murru, Barbarino (16′ s.t. Grandi), Salvato, Pandini (28′ s.t. Di Lonardo), Scaratti, Case, Rossi (1′ s.t. Franco). A disposizione: Murer, Giacomazzo, Andreola, Taglieri, Menniti, Conti. All.Rusconi.

AMOR SPORTIVA: Chiti, M.Busnelli, Dominioni, Gariboldi, Rillo, Vidovic, Nigro (32′ s.t. Camnaghi), Galli, D.Banfi, G.Busnelli (40′ s.t. Crosta), Corsaro (15′ s.t. Petrarca). A disposizione: Lovera, L.Banfi. All.Galimberti.

Marcatori: 12′ Pandini (L), 14′ G.Busnelli (A), 24′ D.Banfi (A), 69′ Corsaro (A), 90′ Case (L).