SARONNO – Tutto facile per il Fbc Saronno contro il modesto Montesolaro. Biancocelesti che già ipotecano la vittoria in avvio con le reti di Marzorati, ben servito in area da Iacovelli, e Puzziferri, pronto ad insaccare su una respinta corta, rispettivamente al 10’ ed al 13’. Poi la musica non cambia: al 38’ va a segno anche Muzzupappa dopo un batti e ribatti in area. Nella ripresa il colpo di testa di Muzzupappa firma il poker mentre i brianzoli trovano il gol della bandiera nel finale, un gol di petto. Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro, e le interviste ai giocatori saronnesi Lorenzo Puzziferri, difensore; ed agli attaccanti Andrea Marzorati e Mattia Muzzupappa.

Alessio Ronchi

Fbc Saronno-Montesolaro 4-1 (3-0)

FBC SARONNO: Mauri, Coppola (21’ st Azzini), Bernello (1’ st Corti), Vanzulli, Puzziferri, Appella, Bonizzi (17’ st Porchera), Muzzupappa (30’ st Legnani), Bollini, Iacovelli, Marzorati (9’ st Galli). A disposizione Bottani, Stevanin, Bonfrate, Spitaleri. All. Chiodini.

MONTESOLARO: Marelli, Arnaboldi (17’ st Frangi), Zappa, Bredice, Volontè, Del Po (5’ st Romanò), Polizzi (21’ st Corbetta), Campi (10’ st Magistri), Tagliabue N. (5’ st Secchi), Pastore, Cimetti. A disposizione Tagliabue M., Ballabio, Ghirardi, Magistri, Alarcon Torres. All. Brenna.

Arbitro Beretta di Bergamo.

Marcatori: 10’ pt Marzorati (S), 13’ pt Puzziferri (S), 38’ pt e 2′ st Muzzupappa (S), 14’ st Magistri (M).

(foto: alcune fasi della partita)

12012020