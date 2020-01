Calcio Fbc Saronno-Montesolaro, le interviste: Marzorati e Muzzupappa

SARONNO – Protagonisti della goleada al Montesolaro, gli attaccanti del Fbc Saronno. Andrea Marzorati ha segnato: “Per me l’umore è alto, personalmente sono subito ripartito con il gol quindi, meglio di così non si potrebbe. Ora ci attende un intenso girone di ritorno, nel quale non abbassare l’attenzione neppure contro le squadre di fondo classifica. Il nostro motto? Giocare ogni partita al massimo e poi vedremo…”

Mattia Muzzupappa ha siglato una doppietta: “I gol stanno arrivando, sono un attaccante e quindi ne somo molto contento. Ma sono ancora più contento dei tre punti, fondamentali, e della prestazione della squadra. Importantissimo ripartire, dopo la pausa, con una vittoria. Anche perchè siamo reduci da carichi di lavoro importanti. Contro il Montesolaro siamo partiti forte, nel secondo meno bene che nel primo ma non ci si può lamentare”. Su ilSaronno anche l’intervista al difensore Lorenzo Puzziferri, anche lui domenica pomeriggio a segno contro i brianzoli.

Matteo Romanò



12012020