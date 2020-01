Calcio Fbc Saronno-Montesolaro, primo gol di Puzziferri: l’intervista

SARONNO – Difensore, è stato anche marcatore nella partita con il Montesolaro: il giovane Lorenzo Puzziferri, classe 1999, è uno dei giocatori più “generosi” della compagine biancoceleste, ed è stato lui è firmare la seconda delle quattro reti saronnesi, domenica pomeriggio contro i brianzoli (4-1 il finale).

“E’ stato il mio primo gol stagionale, ed è arrivata una vittoria, che non è mai scontata, ed è stata tanto importante per la classifica. Perchè dopo la pausa invernale, così siamo ripartiti con il piede giusto” rimarca il giocatore. Che fa notare: “Ci sono comunque margini di miglioramento per tutta la squadra, perchè dopo avere messo al sicuro l’incontro abbiamo un poco mollato nella ripresa, non abbiamo più combinato molto, archiviando invece una prima frazione che era stata decisamente positiva. Lo spunto da come sono andate le cose, può essere questo: dare, anche vincendo, più continuità alla partita. Non sempre ci capiterà di chiudere il primo tempo sul 3-0”.

