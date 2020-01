GALLARATE – Azalee-Biellese 2-3, si chiude il girone di andata con una sconfitta di misura per le Azalee. Partita di grande equilibrio, la Biellese non tradisce il pronostico e si dimostra squadra molto ben organizzata tatticamente. Succede poco fino al 25esimo quando su un incursione dell’attaccante biellese, Galletti stende l’avversaria nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto, Lavarone si incarica della battuta e fredda Mazzon. Le Gallaratesi non si scompongono e cinque minuti dopo, su un cross dalla sinistra, Magatti viene affossata in area, rigore. Dal dischetto Masciaga non sbaglia e fa 1-1. Si chiude così il primo tempo senza altre grosse occasioni.

La seconda frazione si apre con le Azalee subito in avanti, è il terzo minuto quando Vischi prende palla a centrocampo e serve con un gran filtrante Coppola, autrice di un’ottima prestazione, che si incunea in area dalla sinistra e mette palla in mezzo dove arriva Magatti che di testa mette dentro la palla del 2-1. La partita scorre con qualche difficoltà a causa del terreno in parte ghiacciato con le squadre che non si risparmiamo, l’attacco delle piemontesi è pericoloso e al 14esimo, complice un’incomprensione della difesa, Lavarone soffia palla al limite destro e si inserisce tra le maglie rossoblu facendo partire un tiro potente e preciso sul secondo palo che non lascia scampo a Mazzon, di nuovo parità. Gli ultimi 5 minuti succede il più classico degli episodi del calcio, grande occasione per le Azalee che possono andare a segno con Cassataro che batte il portiere in uscita ma arriva un difensore a spazzare sulla linea di porta, palla di nuovo messa dentro che arriva sui piedi di Coppola che però calcia debole e il portiere blocca, sulla ripartenza dell’azione dalla trequarti, l’attaccante piemontese cerca di beffare Mazzon fuori dai pali che devia in angolo, è il 42esimo e sul seguente calcio d’angolo si compie la “regola” del “gol sbagliato, gol subito”, cross sul primo palo dove Gennari anticipa tutte e con una girata tra testa e spalla la mette sotto il sette, 2-3! Rimane poco tempo e mister Prestifilippo chiama tutte a buttarsi in avanti ma non arrivano episodi pericolosi, si chiude così la partita con l’amaro in bocca per le Azalee per una gara dove il pari sarebbe stato sicuramente il risultato più giusto. Rimane comunque un bilancio positivo questo girone d’andata, ora bisogna continuare con lo stesso spirito fino alla fine della stagione. Prossimo turno per le Azalee ancora in casa contro le sarde del Caprera.

Azalee-Biellese 2-3

AZALEE: Mazzon, Galletti, Del Raso, Peripolli, Maschio, Cassataro, Di Lascio (1′ st Pozzi), Masciaga, Vischi, Coppola, Magatti. All. Prestifilippo.

BIELLESE: Pedrazzo, Puricelli, Toniolo, Draghi, Sala, Ambrosi, De Margherita (6′ st Primosa), Lupi, Amandola (47′ st Garizio), Lavarone, Gennari. A disposizione Battro, Cavagnetto, Faudella, Ghibaudo, Tumelero, Milanaccio, Zampieri. All. Pitzalis.

Arbitro: Tassano di Chiavari (Nappo di Milano e Algieri di Milano).

