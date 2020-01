Calcio Promozione: tris del Morazzone sull’Universal Solaro

SOLARO – Caduta casalinga per l’Universal Solaro al rientro dalle feste, partita giocata per la maggior parte del tempo a centrocampo con il Morazzone che la sblocca nel finale di primo tempo.

Al 33′ lancio lungo per Gerevini che riceve sull’esterno dell’area, non bene Perani in marcatura che gli lascia spazio il 7 ospite entra in area e supera Bianchi.

Nella ripresa pronti via raddoppio del Morazzone, ancora Gerevini gol fotocopia del primo e 0-2 al 4′.

Solaro non riesce a costruire nessun’azione degna di nota, viceversa il Morazzone è bravo a capitalizzare la poche palle gol.

Al 33′ gli opsiti calano il tris, questa volta viene punito il contatto in area di Greco: dal dischetto si presenta Ghizzi, Bianchi intuisce ma non ci arriva e fa 0-3.

Cristian Beretta

Universal Solaro – Morazzone 0-3

UNIVERSAL SOLARO: Binchi, Cetti, Perani (11′ st Somaini), Capelli (1′ st Lessio), Greco, Parisi (29′ st Leoncini), Lancellotti, Franco, Surace, Sulka (23′ st Mercorillo), Pizzato (41′ st Caliman). A disposizione: Scolfaro, Poerio, Leoncini, Raineri, Lessio, Cattafi, Somaini, Mercorillo, Caliman. All.: Stincone.

MORAZZONE: Martignoni, Barni, Colavito, Libradon, Picetti, Carcano (43′ st Sola), Gerevini (38′ st Pirello), Patella (39′ stPascale), Ghizzi, Vezzoli (42′ st Bovo), Petruzzellis (27′ st Giordano). A disposizione: Zerboni, Corti, Sola, Egnoletti, Pinna, Pascale, Bovo, Giordano, Pirello. All.: Lorenzi.

MARCATORI: 33′ pt Gerevini (M), 4′ st Gerevini (M), 33′ st Ghizzi (M)