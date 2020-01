Calcio serie D, la Caronnese non si distrae col Ligorna

CARONNO PERTUSELLA – Prima partita ufficiale dell’anno nuovo al Comunale di Caronno Pertusella quella che ci accingiamo a vivere oggi pomeriggio. Di fronte ai rossoblù la terza squadra di Genova, il Ligorna. Al 2′ inizia subito la Caronnese a farsi pericolosa: Scaringella, palla al piede, tutto da solo, entra in area, dribbla la difesa e va al tiro sfiorando il palo. Al 12′ in azione di contropiede Capitan Corno dalla metà campo lancia Sorrentino che sfrutta la sua velocità per superare il portiere in uscita e involarsi in porta: solo l’intervento provvidenziale di Pondaco evita il gol. Al 17′ Putzolu calcia sicuro in porta e il suo tiro viene deviato in angolo. Corno dal vertice scambia con Sorrentino che libera ancora Corno al tiro rasoterra a centro area dove in piena mischia Scaringella trova il guizzo finale ed insacca il vantaggio: 1-0. Al 25′ registriamo un assist di Scaringella per Putzolu che dal limite calcia alto sopra la traversa. Alla mezz’ora c’è una nuova incursione di Scaringella che libera Sorrentino in area ma il giovane bomber rossoblù non gestisce a dovere la palla a pochi metri dalla porta dei liguri.

Inizia la ripresa. All’11’ i rossoblù ritoccano lo score: azione corale degli uomini di Mister Gatti che termina con un preciso cross di Scaringella per Sorrentino che, con grande impeto, in piena area, si erge più di ogni altro e con un forte colpo di testa gonfia la rete: 2-0. Al 29′ arriva la tripletta rossoblù: è ancora Scaringella protagonista di un perfetto assist per Di Prisco, bravo ad imporsi in area, dribblando due difensori andando in rete con un rasoterra diagonale che spiazza Atzori tra i pali: 3-0. Al 40′ Chiarabini con un colpo di testa che supera Circio in porta realizza il gol della bandiera per il Ligorna: 3-1

Fabrizio Volontè

Caronnese-Ligorna 3-1

CARONNESE: Circio, Taccogna, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu (37′ st Vernocchi), Di Prisco (33′ st Battistello), Scaringella, Corno, Sorrentino. A disposizione: Porro, Silvestre, Galletti, Crispo, Rocco. All. Gatti.

LIGORNA: Atzori, Ferrante, Grani (29′ st Castellano), Gulli, Gallotti, Gnecchi (29′ st Bennati), Pondaco, Fasce, Vallerga (4′ st Mitta), Chiarabini, Gobbi (26′ st Corsini). A disposizione: Bulgarelli, Bettella, Capotos, Leone, Cantoni. All. Monteforte.

Arbitro: Nigro di Prato (Boato di Padova e Callovi di San Donà del Piave).

Marcatori: 18′ pt Scaringella (C), 11′ st Sorrentino (C). 29′ st Di Prisco (C), 40′ st Chiarabini (L).

12012020