SARONNO – Con il volto coperto da un cappuccio e da una sciarpa è entrato in lavanderia poco prima della chiusura ed ha intimato al proprietario di consegnargli il denaro in cassa. Il rapinatore non ha mostrato armi ma il suo tono minaccioso e perentorio non ha lasciato alternativa al proprietario che ha immediatamente preso i contanti e li ha consegnati al malvivente. Uscito di corsa il malvivente si è allontanato nel buio. E’ la rapina messa a segno l’altro giorno alla Cassina Ferrara. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della vittima ed avviato le indagini della speranza di identificare il rapinatore solidario. Secondo i primi riscontri contabili il bottino sarebbe ben misero, poco più di 100 euro.

Prima di Natale era stata rapinata una lavanderia del quartiere Prealpi ma alla fine delle indagini il rapinatore era stato identificato ed arrestato dai carabinieri della compagnia cittadina.

(foto archivio)