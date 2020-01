SARONNO – “Discoteca” improvvisata sotto i portici di via Ferrari nel retrostazione, nei pressi dello scalo ferroviario di “Saronno centro”: protagonisti un gruppi di giovani che sabato pomeriggio verso le 17 non hanno fatto davveri niente per passare inosservati. Anzi, gli abitanti in zona sono stati attirati alle finestre dal frastuono, qualcuno aveva messo la musica a tutto volume e nel giro di poco si è capito anche la provenienza, e cioè proprio da sotto il porticato degli edifici residenziali ed adibiti ad ufficio che si trovano a margine della strada.

E’ finita con una chiamata alle forze dell’ordine e la richiesta di un intervento per il disturbo della quiete pubblica. E’ un’area dove già in passato si erano registrati problemi, legati però soprattutto ad episodi di spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, con diversi interventi di carabinieri e polizia locale per contrastare tale fenomeno; e di vandalismi notturni contro le auto posteggiate.

(foto archivio: la zona interessata dalla musica molesta)

12012020