SARONNO – Grande successo per la rievocazione di Sant’Antonio che anche quest’anno ha fatto “vivere” la storia di Saronno, della chiesetta e del borgo contadino. (Qui la diretta)

La macchina con i volontari, il servizio d’ordine, la sicurezza e più di 800 figuranti si è messo all’opera già intorno alle 13 e alle 15 il corteo è iniziato. Sbandieratori, figuranti in ambiti storici e tanti carri e soprattutto narratori lungo il percorso che hanno raccontato la storia di Saronno e le tradizioni dalla vita contadina. All’inizio del corteo al borgo le autorità il prevosto monsignor Armando Cattaneo, don Alberto Corti e gli assessori Maria Assunta Miglino e Lucia Castelli raggiunti prima del termine dal sindaco Alessandro Fagioli con la vice Pier Angela Vanzulli e l’assessore Dario Lonardoni. Presenti anche l’ex sindaco Luciano Porro e l’ex presidente del consiglio comunale Augusto Airoldi.

Il corteo di sant’antonio a Saronno in centro, zampognari, pecore e figuranti pic.twitter.com/8H31uvCSzq — ilSaronno (@ilSaronno) January 12, 2020

Novità di quest’anno la presenza di più transenne e nastri bianchi e rossi che soprattutto nella prima parte hanno allargato gli spazi del corteo tenendo il pubblico più lontano. Lo stesso è valso anche per contestazione animalista. Il corteo è stato così lungo che ad un certo punto la testa ha dovuto rallentare per evitare di incrociarsi con la coda. E’ successo quando il primi figuranti sono arrivati tra corso Italia e via San Giuseppe. Fortunatamente la macchina organizzativa ha ancora una volta dato un’ottima risposta e tutto si è risolto con una sosta di pochi minuti.

Con il corteo tornato al borgo, sotto le contestazioni degli animalisti, si sono tenuti i discorsi ufficiali con il sindaco Alessandro Fagioli e lo sparo seguito dalle esibizioni dei gruppi folkloristici.

Foto di Arianna Iula e dei nostri lettori Felice, Luigina e Marisa

12012020