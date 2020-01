SARONNO – Torna in tv la storia a lieto fine della A Novo, azienda di Saronno. Stasera alle 21,25 andrà in onda su Rai uno “Il Mondo sulle spalle” con Beppe Fiorello. La trama si ispira a fatti realmente accaduti e in particolare alla storia di Enzo Muscia che, ipotecando la propria casa, ha dato la spinta decisiva facendo risorgere l’azienda dalle proprie ceneri, salvando una situazione davvero critica e che aveva messo in pericolo i posti di lavoro di decine di persone.

Il fiction era già andata in onda nel febbraio scorso ottenendo un buon riscontro di pubblico ma anche un pizzico di amarezza a Saronno visto che la città degli amaretti non è mai citata.

La Rai ha descritto la fiction come “il racconto di un eroe dei nostri tempi, ispirato alla storia vera di Enzo Muscia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Un uomo che ha avuto il coraggio di non arrendersi davanti agli ostacoli della vita, trasformandoli anzi in occasioni di riscatto”. La sceneggiatura è stata scritta da Nicola Campiotti, Paolo Logli, Alessandro Pondi, Luca Zei con la collaborazione di Beppe Fiorello. “Il tv-movie ripercorre tutta la vicenda e vuole porsi come un momento di riflessione dinanzi ad un problema grave come la disoccupazione”.