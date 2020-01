Andrea Leanza e tutto il suo team al Pellico: sold out e applausi (foto e video)

SARONNO – Ufficialmente avrebbe dovuto essere una sorpresa ma in realtà c’erano tantissimi saronnesi ieri pomeriggio al cinema Silvio Pellico nell’omonima via dove c’era un ospite speciale: Andrea Leanza il mago degli effetti speciali con tutta la squadra di esperti.

Andrea Leanza e il suo team al cinema silvio Pellico applausi da tutta saronno pic.twitter.com/cLDWH8PgTg — ilSaronno (@ilSaronno) January 12, 2020

In programma c’era Hammamet l’ultimo film di Gianni Amelio dove Pierfrancesco Favino è stato trasformato in Bettino Craxi proprio per dal team guidato dal saronnese e da Federica Castelli. Prima del film il saronnese e la sua squadra sono stati presentati ai saronnesi che li hanno salutati con un lunghissimo applauso.

L’iniziativa è stata raccontata con orgoglio anche dalla sala saronnese che con un post ha condiviso in serata: “Sorpresa per gli spettatori dello spettacolo delle 17:30 di Hammamet che si sono trovati in compagnia di tutto il team make-up designer venuti al cinema Silvio Pellico per la visione del film. Uno speciale ringraziamento ad Andrea Leanza, un grande professionista saronnese al servizio del cinema italiano e a Federica Castelli, che sono venuti accompagnati dalla troupe della Rai”.

