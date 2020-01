UBOLDO – Nello scontro fra due autovetture in via per Origgio alla perifera di Uboldo lunedì alle 18 è rimasto contuso uno degli automobilisti, un 56enne che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rho per le cure del caso. Non è in pericolo di vita ma ha riportato alcune lesioni. Sul luogo del sinistro l’intervento di una autolettiga del Sos Uboldo e di una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio per i rilievi del sinistro la cui dinamica è in fase di approfondimento. Dove è avvenuto l’incidente è una strada trafficata, soprattutto a quell’ora perchè non solo collega i due paesi, Uboldo ed Origgio, ma p situata anche nei pressi della zona industriale fra le due località.

Intervento dei mezzi di soccorso attorno alle 17 sull’autostrada A8 in direzione Varese fra Castellanza e Legnano per un malore di un bimbo di 5 anni: i famigliari hanno chiamato l’ambulanza ed il piccolo è stato portato all’ospedale Del Ponte di Varese, ma le sue condizioni sono apparse tranquillizzanti.

13012020