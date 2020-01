MILANO – All’Ardor Lazzate non bastano due reti per uscire indenni dal campo del Calvairate: finisce 3-2 per i milanesi. Dopo un primo tempo a reti inviolate, succede di tutto nella ripresa. Al 3′ apre le danze Visigalli per i locali, pareggia quasi subito Anzano che al 9′ riporta le sorti del match sui binari della parità. E l’Ardor copie il sorpasso grazie al gol di Zanardi al 23′. Dura poco: al 28′ è di nuovo Visigalli che va a segno, 2-2. Ma nel finale la zampata decisiva è del Calvairate, al 40′ Lucciardello fa 3-2 e si chiude così. I lazzatesi tornano ora a diversi guardare alle spalle in una classifica che rimane comunque relativamente corta; anche se dopo l’intensa presenza sul mercato dell’Ardor, che si è rinforzata durante la pausa invernale, ci si aspettava obiettivamente qualcosa di più.

Classifica: Verbano 35 punti, Busto 81 34, Rhodense 32, Varesina 27, Vogherese 26, Alcione 24, Pavia 23, Accademia pavese 21, Ardor Lazzate 20, Vergiatese e Calvairate 19, Mariano 16, Sestese 14, Castanese 12, Fenegrò 9.

(foto archivio)

