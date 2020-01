Caronno Pertusella, colonnina abbattuta: incidente o vandalismo?

CARONNO PERTUSELLA – Come funziona internet a Caronno Pertusella? Qualcuno nel fine settimana ha probabilmente lamentato qualche problema, almeno nella zona di via Manzoni: sono stati alcuni cittadini di passaggio a notare che sul marciapiede era stata letteralmente abbattuta la cassetta che si trova all’angolo con via Monte Nero e che ospita uno “snodo” di cavi.

Gesto vandalico, oppure incidente, magari una vettura che facendo manovra ha causato questo danno? Impossibile stabilirlo, anche perchè è tutto avvenuto senza testimoni, forse in orario notturno. Di certo durante questo periodo invernale di simili problematiche se ne sono già registrate, sia per un motivo – quello degli atti teppistici – che per l’altro – incidenti – in tutto il Saronnese, con più o meno lunghi black out ai quali si sono ritrovati sottoposti gli utenti del web.

(foto: la colonnina abbattuta in via Manzoni a Caronno Pertusella, immortala da un cittadino che ha dato l’allarme tramite il tam tam sui social network)

13012020