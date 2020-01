CERIANO LAGHETTO – “Abbiamo approfittato delle vacanze natalizie per eseguire alcune opere di manutenzione, in particolare la tinteggiatura dei soffitti di tutte le aule e corridoi della scuola primaria, per un valore di circa 10 mila euro”. A fare il punto dei lavori che sono stati eseguiti è il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo.

Prosegue Cattaneo: “Il tutto, in attesa di iniziare anche i lavori di adeguamento alla normativa anti-incendio. In questo caso si tratta di un progetto per un valore di 100 mila euro, che sono totalmente finanziati da Regione Lombardia. Infine, non manchi mai il crocifisso: per questo ne abbiamo acquistati sette per sostituire quelli usurati o mancanti!” Da questo punti di vista, un messaggio decisamente chiaro da parte del vicesindaco Cattaneo, su un tema del quale si è molto discusso anche in ambito nazionale.

(foto: il vicesindaco Dante Cattaneo posiziona personalmente uno dei crocifissi acquistati, in una delle aule della scuola di Ceriano Laghetto)

13012020