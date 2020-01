SARONNO – Ciclista investita questa mattina, lunedì, al quartiere Matteotti: l’incidente stradale è avvenuto alle 9.15 in via Amendola a Saronno, nei pressi dell’imbocco della arteria che da via Varese porta alla zona centrale del rione. A dre l’allarme sono stati alcuni passanti; sul posto immediato è stato l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno. I militari si sono occupati di deviare il traffico per consentire che i soccorsi avvenissero in tutta sicurezza. La donna, caduta dalla bici, ha 56 anni, abita nelle vicinanze ed è stata trasferita all’ospedale cittadino. Ha riportato alcune contusioni, ma nulla di particolarmente grave.

I carabinieri si sono occupati di tutti i rilievi del sinistro, al fine di stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità anche ai fini assicurativi.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno)

13012020