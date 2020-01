Concorso Vetrine di Natale, vince la Cartolibreria di Roberta Brollo

SOLARO – Cerimonia di premiazione, nel fine settimana, per il concorso Vetrine in festa, organizzato dal comune attraverso il consigliere con delega al Commercio Davide Panetti. I commercianti che hanno aderito all’iniziativa hanno presentato per tutto il periodo delle feste delle speciali vetrine natalizie. La commissione formata dal sindaco Nilde Moretti, dallo stesso consigliere Davide Panetti, dall’assessore al Brollo Christian Talpo e dall’impiegata dell’ufficio Suap Gloria Davin ha decretato un ordine di classifica che vede terzo classificato Elettrotecnica Martini, secondo Idee in testa di Sabrina Pandolfi ed al primo posto la Cartoleria di Roberta Brollo. Alla fine però tutti i partecipanti hanno ricevuto un premio per l’impegno e l’adesione all’iniziativa. Per l’occasione è stato ospitato in sala consigliare il concerto Pop, swing &… Nel pomeriggio, a margine delle premiazioni, è stato consegnato un riconoscimento anche a Giorgio e Ivan Talpo per aver organizzato la mostra dei presepi in Villa Borromeo e messo a disposizione le proprie opere artigianali per la rassegna visitata da molti solaresi durante il periodo di Natale.

(foto gruppo fotografico Cogli l’attimo)

13012020