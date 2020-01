Giovane limbiatese alla guida ubriaco: denuncia, ritiro della patente e sequestro dell’auto

LIMBIATE – Nuovo caso di guida in stato di ebrezza a Limbiate la scorsa settimana.

A commettere il reato è un giovane 24enne residente in città che veniva coinvolto in un incidente in Corso Europa. Il sinistro comportava il ferimento dello stesso ragazzo, che guidava una Opel, e che veniva trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove gli stessi agenti di Polizia locale richiedevano per lui un test alcolemico, visti i sintomi di alterazione che si riscontravano.

Qualche giorno più tardi, l’esito dell’accertamento confermava il sospetto: il tasso alcolemico nel sangue del giovane era di quattro volte superiore al consentito. Per questo motivo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza, che comportava anche il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo.

