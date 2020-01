Internet lumaca a Saronno: problemi a macchia di leopardo

SARONNO – Internet lento, problemi a chi lo utilizza per lavoro ed a chi è un navigatore per diletto: situazione, ormai da un paio di settimane, tutt’altro che confortante, in diverse zone di Saronno. A ilSaronno le segnalazioni sono giunte da parte di lettori che abitano nell’area sud della città. Si va da via Filippo Reina a via Don Monza, da via Bainsizza ad altre più o meno defilate arterie. Una situazione, quella a cui si starebbe assistento, a “macchia di leopardo” e non legata ad uno specifico gestore telefonico.

Gli approfondimenti compiuti da ilSaronno hanno infatti evidenziato che dell’internet-lumaca stanno patendo, dal Capodanno o giù di lì, i clienti di differenti compagnie telefoniche. Il problema, dunque, potrebbe stare a “monte”. A Saronno gli unici due servizi internet offerti con “linea fissa” sono quello ormai vecchiotto e superato della Adsl, e la fibra Fttc, ovvero “fibra sino all’armadio”, dalla cabina alle case di fa uso ancora del vecchio doppino, con velocità di marcia forzatamente limitata, al massimo di 200 mega al secondo. Mentre la “fibra pura” consente di arrivare a 1 gigabit al secondo.

