SARONNO – Open fiber, che si sta occupando del cablaggio di tanti comuni anche nella zona, ha aperto i cantieri a Saronno; la collocazione della fibra di “ultima generazione” è in corso e le opere dovrebbero essere concluse quest’anno, forse anche nei primi mesi di quest’anno. Ma poi, come insegna il caso di paesi limitrofi, il via del servizio non sarà immediato: insomma, difficile pensare che prima dell’estate internet veloce sarà disponibile anche per i saronnesi. Anzi, Saronno rischia di arrivare dopo altre località della zona, come Limbiate e Cogliate, dove già ci sono delle tempistiche precise.

Stiamo parlando della “fibra pura”, quella indicata con la sigla FHHT, unica tecnologia in grado di assicurare una velocità di trasmissione fino a 1 Gigabit per secondo, sia in download che in upload. Oggi a Saronno c’è al massimo la Fttc, che consente di raggiungere, teoricamente, i 200 megabit al secondo. Ma tanti saronnesi non vedono l’ora che arrivi l’FHHT, anche in considerazione dell’internet-lumaca con il quale si trovano in questo giorni a fare i conti molti cittadini.

(foto: lavori in corso per la fibra nel Saronnese)

13012020