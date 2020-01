SARONNO – Stamattina il borgo contadino del Gruppo Sant’Antoni de Saronn ha preso vita con le voci, curiose ed emozionate, degli studenti saronnesi. Oltre settecento alunni di scuole materne e primarie cittadine sono arrivati davanti alla chiesetta di Sant’Antonio per una full immersion nella storia da quella del piccolo ma storico edificio di culto a quella del borgo contadino.

Tantissime le domande arrivate dai bambini sugli animali, su come si viveva una volta e sulla chiesetta a rispondere a tutti i “perchè?” un team di volontari che a accompagno le diverse classi nel tour. Al termine della visita una dolce merenda e quindi il ritorno a scuola. A dare il benvenuto ai bimbi e alle insegnanti anche l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino che ha voluto essere presente come del resto aveva fatto sabato con il momento dedicato ai giochi del passato e domenica con il corteo. Insomma una mattinata unica organizzata in modo impeccabile.

(per le foto si ringrazia Armando Iannone)